Mikroplastik wpływa na pogodę i obecność metali ciężkich w chmurach. Najnowsze badanie

Mikroplastik w chmurach budzi obawy naukowców

Ocieplenie klimatu oraz zanieczyszczenie planety stanowią poważne wyzwania, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo. Cząstki plastiku są coraz bardziej powszechne w środowisku, a jego obecność odnotowano nawet na szczycie Mount Everestu. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Environmental Science & Technology Letters, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Szantungu dowodzą, że mikroplastik, który znajduje się w chmurach - może ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych. Wyniki badania wskazują również na to, że cząsteczki mikroplastiku mogą napędzać rozwój chmur. W ich tworzeniu się pomagają starsze i bardziej szorstkie cząstki plastiku mniejsze niż 100 mikrometrów, które zawierają jednocześnie więcej toksycznych substancji jak np. ołów i rtęć. Najwięcej mikroplastiku jest w chmurach bliżej ziemi, gęstszych i dostaje się głównie z zaludnionych obszarów śródlądowych. Na całym świecie produkujemy ponad 430 mln ton plastiku rocznie. Oczywistym rozwiązaniem jego nadmiaru, byłoby zmniejszenie ilości wykorzystywania go przy produkcji opakowań do żywności oraz napojów.

Konsumenci chcą mniej plastiku. Ekologiczne butelki Cream od Waterdrop

Co ciekawe badanie EKOBarometru dowiodło, że aż dwóch na trzech konsumentów jest za wprowadzeniem w Polsce zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach. Takie podejście wspiera również marka Waterdrop, która posiada w swojej ofercie butelki wielokrotnego użytku. Od teraz dostępny będzie również nowy, kremowy kolor Uniwersalnej Butelki Termicznej - Cream, która zbudowana z podwójnych ścianek ze stali nierdzewnej utrzyma idealną temperaturę napoju nawet przez 24 godziny. W okresie przedświątecznym, firma daje możliwość zaoszczędzenia nawet do 50 proc. na jej ekologicznych produktach. Waterdrop days 2023 potrwają do 3 grudnia.



Zrównoważony rozwój

Waterdrop, dba o to, aby w przyszłości stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Ambasadorem oraz inwestorem marki jest uznany tenisista Novak Djoković. Firma współpracowała w tym roku również z Conchitą Wurst oraz Rosie Huntington Whiteley. Marka promuje dbanie o odpowiedni poziom nawodnienia oraz świat bez nadmiaru plastiku, dlategooferuje butelki i kubki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru ani konserwantów.

Waterdrop® to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia – wodą.

https://waterdrop.pl/

https://www.facebook.com/waterdroppolska/